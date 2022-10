Halloween : d'où vient la tradition américaine des Jack-o'-lantern et des sorcières ?

Où que l'on aille aux États-Unis, Halloween est partout : dans la décoration des maisons, dans les supermarchés, dans le déguisement des enfants. Une tradition importée d'Irlande et qui s'est depuis généralisée, devenant une part entière de la culture populaire américaine avec ses immanquables citrouilles-lanternes : les Jack-o'-lantern.

L'une des légendes les plus répandues raconte qu'un forgeron prénommé Jack, qui avait un penchant pour l'alcool et les duperies, avait trompé le diable à deux reprises, alors qu’ils avaient passé un accord : son âme contre de l’argent et 10 ans de sa vie. À sa mort, Jack s'est vu interdire l'accès au paradis (à cause de sa vie dissolue) et à l'enfer (il a joué un tour au diable). Il s’est retrouvé bloqué entre deux mondes. Mais le diable lui a quand même donné une braise de charbon pour allumer sa lanterne de navet.

Avec l’immigration irlandaise aux États-Unis au milieu du XIXème siècle, les navets ont été remplacés par des citrouilles trouvées sur place. Les cucurbitacées oranges sont rapidement devenues le principal symbole de la fête d’Halloween, d’abord dans les campagnes puis dans tous les États-Unis, à partir du début du XXème siècle.

Les Sorcières de Salem...

L'autre symbole, ce sont les sorcières. Comme celles-ci étaient associées à l'obscurité et étaient, toujours selon la légende, capables de communiquer avec les morts, voire le diable, elles ont été associées à cette période qui marque aussi la transition vers l’hiver, avec les jours qui raccourcissent. Moins de lumière, donc plus de ténèbres...

Mais les sorcières font aussi écho à un autre épisode important de l'Histoire américaine : celui, en 1692, du procès des sorcières de Salem, du nom de cette petite ville près de Boston. À l’origine, il y a trois jeunes filles avec des comportements étranges. Pas de certitude, mais elles auraient pu être intoxiquées avec de l’ergot de seigle, un champignon vénéneux qui attaque cette céréale.

Toujours est-il que les accusations de sorcellerie se répandent vite ? Vingt personnes sont pendues, dont quatorze femmes. C'est la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Nord.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info