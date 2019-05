États-Unis : Anna Sorokin, la fausse héritière qui fascine l'Amérique

publié le 02/05/2019 à 07:31

Un procès d’une jeune femme fascine actuellement l’Amérique car il incarne bien les excès et les fantasmes de notre époque. Partout à Manhattan, une femme qui se faisait appeler Anna Delvey, racontait à tous les mondains, les célébrités, les millionnaires, qu’elle était une riche héritière allemande.



On l’apercevait en Gucci, en Saint Laurent, dans les soirées élégantes, les galas de bienfaisances, les boites de nuit où il faut être vu, les hôtels où il est chic de vivre à plein temps et les pages people du New York Post qui sont une institution à New-York. Elle distribuait même des pourboires généreux aux serveurs, parfois 100 dollars. En fait, elle a compris qu’à Manhattan, l’argent, la célébrité, la beauté et le pouvoir vont souvent ensemble.

En réalité, Anna Delvey n’existe pas. La jeune femme qui a été jugée n’est pas allemande mais russe et s’appelle Anna Sorokin. Elle n’est pas héritière, son père était chauffeur routier, puis a monté une affaire de climatiseurs en Allemagne. Elle a ensuite fait un stage à Paris, avant de partir pour New York. Elle a été condamnée pour avoir escroqué 275.000 dollars. On connaîtra la semaine prochaine sa peine, elle risque jusqu’à 15 ans de prison.

Une adaptation à venir sur Netflix

Mais alors, comment est-elle parvenue à se faire passer pour une autre ? En fait, son style de vie, ses hôtels, ses vêtements, ses voyages, elle le faisait payer par d’autres. Elle avait même réussi à convaincre le dirigeant d’une compagnie d’aviation de la laisser volet en jet privé. Son avocat a dit à l’audience qu’elle s’en tenait à une règle, "Fake it until you make it", fais semblant jusqu’à ce que tu y arrives. "C’est immoral, malhonnête, mais était ce pour autant une activité criminelle ?" a demandé son avocat.



Il a tenté de convaincre le jury que c’était des cadeaux, mais Anna Sorokin a bien été condamné pour vols. Son avocat a néanmoins réussi à lui épargner une condamnation plus grave, pour escroquerie car elle avait tenté d’obtenir un prêt de 22 millions de dollars.



Un véritable scénario de Hollywood et son histoire va être adoptée pour Netflix par Shonda Rhimes, la scénariste et productrice de Grey’s Anatomy, Scandal. Un autre film est en préparation pour la chaîne HBO.