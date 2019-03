Enquête : Arnaque aux services d'aide à l'immigration au Canada

publié le 22/03/2019 à 15:04



L'enquête du vendredi 22 mars



It's Canada Time est un site internet qui propose un service d'aide à l'immigration au Canada. Moyennant entre 2000 et 10 000 euros (selon le niveau de service choisi), la société prétend faire les démarches de demande de visa permanent à votre place et pouvoir obtenir pour vous la précieuse autorisation de vivre sur le sol canadien mais aussi un emploi et un logement.



Il s'agirait en fait d'une arnaque, la société se contentant d'encaisser l'argent. Mais l'escroquerie est particulièrement bien rodée : les employés eux-mêmes ne seraient pas au courant de la vérité. La société parvient à obtenir frauduleusement de très nombreux avis positifs sur Google et répond à chaque avis négatif. Par ailleurs, elle envoie aux clients suspicieux des attestations de juristes agréés par le ministère canadien de l'immigration.



It's Canada Time prétend aider les internautes à immigrer au Canada

Il y aurait plusieurs milliers de victimes et plusieurs millions d'euros escroqués.

Grâce à notre enquête, nous avons pu comprendre comment fonctionne cette escroquerie, d'où elle provient, comment cette société arrive à conserver une visibilité sur internet et par quels moyens elle parvient à attirer ses clients, à leur soutirer non seulement d'importantes sommes d'argent mais aussi de nombreux documents sur leur vie personnelle (pièce d'identité, fiches de paie, relevés de compte etc).



Un faux avis Google sur la société :

Faux avis Google

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.



Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoignez : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr