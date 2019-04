publié le 23/04/2019 à 14:16

Un bel élan de solidarité. Les pompiers de Lyon Confluence ont offert une nouvelle voiture à Mamadou, l'agent d'entretien de leur caserne, victime d'une arnaque quelques semaines plus tôt, comme en témoigne une vidéo postée sur Facebook le vendredi 19 avril.



"J'ai été contacté par Mamadou il y a un mois et demi parce qu'il avait un bruit bizarre sur son véhicule et qu'il voulait que je jette un coup d’œil", raconte un soldat du feu dans une seconde vidéo dévoilant les coulisses de leur initiative.

Après vérification, il constate que son collègue a payé la voiture bien trop cher : le vendeur n'avait pas mentionné les nombreuses réparations à effectuer. Les pompiers, qui connaissent Mamadou depuis sept ans, décident alors de l'aider. "On s'est concertés avec la caserne pour trouver une solution parce qu'il n'avait pas assez d’argent pour payer l'intégralité des réparations", poursuit le soldat du feu.

"Alors on a récupéré un véhicule donné par un agent et on a effectué un entretien complet". Distribution, embrayage, vidange, freins ; tout est remis à neuf. Le vendredi 19 avril, les pompiers offrent la voiture à l'agent d'entretien, visiblement très ému de leur geste. La vidéo postée sur les réseaux sociaux a été vue plus de 600.000 fois.