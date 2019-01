Arnaque aux billets gratuits pour les parcs d'attraction sur WhatsApp

publié le 15/01/2019 à 20:02

Lorsque c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent que ça n'existe pas. Le Futuroscope n'offre pas cinq billets gratuits à 500 familles pour son anniversaire. Ni le Puy du Fou. Pas plus que Disneyland Paris ou EuropaPark.



Comme l'a indiqué le service gouvernemental Cyber Malveillance sur Twitter dimanche 13 janvier, ces promotions diffusées à grande échelle sur WhatsApp sont des arnaques destinées à récupérer les données personnelles des internautes crédules.



Les parcs d'attractions concernés ont rapidement réagi et dénoncé une campagne de phishing. "Cette opération a pour seul but de se faire passer pour nous et de voler vos données personnelles", a ainsi expliqué EuropaPark sur Twitter. Le phishing, ou hameçonnage, consiste à se faire passer pour un tiers de confiance afin de récupérer les informations personnelles d'un internaute pour les réutiliser à des fins malveillantes.

Le mode opératoire des cybercriminels est toujours le même ici. Les messages WhatsApp renvoient vers une page où l'internaute doit répondre à une série de questions avant de partager à son tour le message avec 20 de ses amis sur la messagerie instantanée. Il doit ensuite renseigner ses coordonnées pour recevoir les billets gratuits qui ne lui seront jamais envoyés.



¿ ¿¿#ALERTE - Attention, arnaque en cours sur #WhatsApp aux couleurs du #futuroscope : Non le @futuroscope n'offre pas 5 billets gratuits à 500 familles pour son anniversaire !

- Ne cliquez pas

- Ne relayez pas

- Ne donnez aucune info perso ou bancairehttps://t.co/Hauc0OqVYv pic.twitter.com/Jns3ZrtbSh — Cybermalveillance.gouv.fr (@cybervictimes) January 13, 2019

Le site Cybermalveillance recommande de ne pas cliquer, ni relayer le message WhatsApp et, plus largement, de ne livrer aucune information personnelle ou bancaire à un interlocuteur dont l'identité n'est pas clairement établie.



Certains liens ont été identifiés et bloqués par Google pour les utilisateurs du navigateur Google Chrome. D'autres sont toujours accessibles sur Safari ou Firefox. Contrairement à Facebook, WhatsApp n'a pas la capacité d'endiguer la diffusion des messages d'arnaques car les conversations sont chiffrées de bout en bout sur la messagerie.