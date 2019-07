et AFP

publié le 19/07/2019 à 15:11

Généalogie génétique : technique révolutionnaire d'enquête qui croise ADN et arbres généalogiques. Pour la première fois, cette technique a permis qu'un Américain victime d'une erreur judiciaire soit disculpé. Un tribunal de l'État de l'Idaho (nord-ouest des États-Unis) a totalement blanchi Christopher Tapp, qui a passé 20 ans en prison pour le viol et le meurtre d'Angie Dodge en 1996.



"C'est une nouvelle vie, un nouveau début, un nouveau monde pour moi et je vais profiter de chaque jour", a déclaré Christopher Tapp, 43 ans, à l'issue de l'audience, selon les médias locaux. Cette décision fait suite à l'arrestation en mai d'un autre homme, Brian Dripps, qui a avoué avoir commis le crime après avoir été confondu par la généalogie génétique.

Aux États-Unis, de nombreuses personnes réalisent des tests ADN pour retrouver des cousins éloignés et confient ainsi leur profil génétique à des sites. Les enquêteurs retiennent les personnes ayant des profils ADN proches de celui laissé sur la scène de crime puis retracent leurs arbres généalogiques pour voir où ils se croisent. Ce qui leur permet généralement de mettre un nom sur l'ADN suspect.

Une technique performante

Cette technique a permis l'arrestation en avril 2018 d'un homme soupçonné d'être le "tueur du Golden State", auteur de 12 meurtres et d'une cinquantaine de viols en Californie dans les années 1970 et 1980. Environ 70 dossiers criminels ont été résolus depuis grâce à elle.



Mais c'est la première fois qu'elle sert à innocenter une personne déclarée coupable. "C'est un sentiment incroyable que d'aider un homme à laver son nom", a déclaré à la chaîne ABC la généalogiste CeCe Moore qui a supervisé les recherches.

Un dossier déjà bancal

Le dossier contre Christopher Tapp avait toutefois commencé à s'effondrer avant l'usage de la généalogie génétique. En 1998, il avait été condamné à 30 ans de prison uniquement sur la base d'aveux, sur lesquels il était ensuite revenu. En 2017, il avait été libéré de prison dans le cadre d'un accord avec la justice mais l'accusation de meurtre n'avait pas été abandonnée.

Fin 2018, ses défenseurs avaient obtenu le droit d'utiliser des traces de sperme retrouvées dans la chambre de la victime et la généalogie génétique les avait menés jusqu'à Brian Dripps. Celui-ci, qui vivait en 1996 en face de la jeune femme, avait rapidement avoué le meurtre.