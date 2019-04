Les tests ADN à la maison !

publié le 01/04/2019 à 13:02

Très en vogue aux Etats-Unis les tests ADN sont de plus en plus prisés par les français. En commandant un kit sur internet et en envoyant un échantillon de salive à un laboratoire étranger, on peut découvrir d’où viennent nos ancêtres, ou même retrouver des cousins voire des frères et sœurs. Certaines sociétés proposent aussi d’analyser vos prédispositions génétiques à certaines maladies comme Parkinson ou Alzheimer. Comment marchent ces tests ? Que deviennent nos données ? On en parle avec la journaliste Rola Tarsissi qui a elle-même réalisé le test à l’occasion de son enquête.



à voir: Complément d'enquête - ADN pour tous : miracle ou cauchemar ?