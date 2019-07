publié le 19/07/2019 à 04:12

C'est un dramatique accident de golf qui a vu la mort d'une fillette de 6 ans dans l'Utah, à l'ouest des États-Unis. Alors que la petite Aria était assise dans une voiturette à quelques mètres de là, elle a été touchée au niveau de la nuque par une balle de golf frappée par son père, relate des médias américains.

Le drame s'est déroulé lundi 15 juillet sur le parcours du Sleepy Ridge Golf Course d’Orem. Le véhicule de golfe n’était pas placé directement sur la trajectoire de la balle, selon la police, mais dans un angle estimé entre 45 et 90 degrés, quand le père a raté son coup. Dans un état critique, la petite fille a été transportée par hélicoptère à Salt Lake City, où elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Un oncle raconte que la fillette était la "partenaire de golf préférée" de son père. "Elle voulait toujours être celle qui se trouvait dans la voiturette", explique David Smith. "C’était quelque chose qui était vraiment important pour eux et qu’ils faisaient tout le temps". Une cagnotte ouverte sur le site GoFundMe pour financer les funérailles d'Aria a déjà récolté plus de 32.000 dollars.