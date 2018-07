États-Unis : après 40 ans d'enquête, "le tueur du Golden State" écroué

publié le 26/04/2018 à 02:37

Pendant 40 ans, il a mystérieusement échappé aux autorités. Le tueur du Golden State qui a violé une cinquantaine de personnes et en a assassiné douze, en plus de 120 cambriolages, dans les années 70 et 80, a été arrêté mercredi 25 avril. Joseph James DeAngelo, un ancien policier, a été arrêté dans la nuit, moment où il commettait la plupart de ses forfaits.



Appelé le "tueur du Golden State", d'après le surnom de la Californie, ou encore "le tout premier harceleur nocturne", il a été retrouvé par analyse d'ADN près de Sacramento, la capitale californienne où se sont déroulés le plus grand nombre de ses crimes. Il y vivait paisiblement dans un beau quartier, selon les autorités.

"Mardi, un mandat d'arrestation a été déposé" à l'encontre de Joseph James DeAngelo, et des chefs d'accusation de meurtres et viols avec circonstances aggravantes ont été déposés dans plusieurs comtés de Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, a indiqué la procureure de Sacramento, Anne Marie Schubert, lors d'une conférence de presse. "Nous avons trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Et elle était ici, dans le district de Sacramento", a-t-elle ajouté.

Des victimes âgées de 14 à 41 ans

DeAngelo est suspecté d'avoir commis 12 meurtres, environ cinquante viols et 120 cambriolages en Californie entre 1976 et 1986, selon le FBI. Il risque désormais de finir ses jours en prison.



L'âge de ses victimes allait de 14 à 41 ans. La plupart de ses crimes avaient eu lieu aux alentours de Sacramento, mais certains s'étaient déroulés dans la baie de San Francisco, et tout au sud de la côte californienne, jusque dans le comté d'Orange.

Tout le monde avait peur L'agent du FBI Marcus Knutson Partager la citation





Il entrait par effraction la nuit chez ses victimes, les attachait, puis les violait. Les deux premiers meurtres ont eu lieu en février 1978. "Tout le monde avait peur", "certains dormaient avec un fusil, d'autres achetaient un chien", explique l'agent du FBI Marcus Knutson sur le site de la police fédérale.



Joseph James DeAngelo a été policier en Californie dans les années 70, renvoyé pour vol à l'étalage. Autre révélation détonante : "il est possible qu'il ait commis ces crimes lorsqu'il était employé en tant qu'agent de police", a déclaré le shérif de Sacramento Scott Jones lors de la conférence de presse, ajoutant que les autorités tentaient de déterminer si c'est le cas ou non.

La rédaction vous recommande