L'influence russe dans le monde se joue en partie à travers son soft power, sa culture. Mais, quand celle-ci ne suffit plus, Moscou sait faire usage de ses services de renseignement. En octobre 2022, nos confrères du Monde révélaient que des agents russes approchaient de jeunes diplômés français, aux "profils tendres mais à haut potentiel", via la plateforme leboncoin.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, la France a toutefois fait le ménage parmi les espions russes. Chaque pays sait qu'il a des espions chez lui, chacun sait quels sont les espions des autres, en partie. Mais cet équilibre a été rompu, à partir des révélations du massacre à Boutcha au début de la guerre, et les services français ont tapé du poing sur la table. Ainsi, 35 agents ont été renvoyés à ce moment, même si le quai d'Orsay évoquait le renvoi de 35 "diplomates".

Quelques jours plus tôt, une autre opération spectaculaire et extrêmement rare a abouti. Six agents russes, des espions tout à fait classiques, ont été pris en flagrant délit d'achat de documents confidentiels à une source française dont on n'a jamais su qui elle était.

Il existe également un troisième volet, lorsque la Russie a quitté le Conseil de l'Europe. La délégation russe à Strasbourg a quasiment fermé ses portes. Plusieurs importants correspondants russes figuraient parmi le personnel de cette délégation. Au total, une cinquantaine d'espions russes ont été renvoyés, sur un total de 75 à 80. Les services de renseignement russes en France ont ainsi été sévèrement dégradés.

