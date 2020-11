publié le 10/11/2020 à 08:39

Le samedi 7 novembre, après trois jours de dépouillement sous tension aux États-Unis, on apprend que le candidat démocrate Joe Biden sera le 46e président américain. Les médias outre-Atlantique tournent en boucle et pour illustrer l'importance de cette élection, des chaînes télévisées et des sites internet affirment que des feux d'artifice sont tirés à Londres et même que les cloches des églises parisiennes sonnent pour célébrer la victoire du nouveau dirigeant.

La scène se déroule à 17h45 d'après la vidéo que l'on trouve sur Twitter. On y entend donc un bruit de cloche, et au loin on aperçoit la Tour Eiffel. Il n'en faut pas moins aux médias américains pour penser que Paris est en liesse et se réjouit de la défaite de Donald Trump. En réalité, c'est complètement faux.

Le journal Le Monde publie un communiqué du diocèse de la capitale expliquant que non, aucune cloche n'a sonné à cette occasion samedi à 17h45. En revanche, à Meudon, en région parisienne, des cloches ont sonné pour une toute autre raison.

D'où vient cette confusion ?

Il s'agit d'une vidéo prise au smartphone, publiée ensuite sur Twitter. Voyant les conséquences de cette prise de vue, l'auteur de la publication l'a effacée et mis son compte en privé. Il en reste toujours des traces, comme toujours sur internet.

Quand on voit ces images, on voit un quartier tranquille avec la Tour Eiffel au loin. Le service Checknews de Libération a remonté la trace de la vidéo et a identifié le clocher de Notre-Dame de l'Ascension, à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Le diocèse de Nanterre explique que ce clocher sonne tous les soirs à 17h45 pour la messe de 18h.

Même situation pour les feux d'artifice à Londres

La chaîne américaine ABC expliquait dans un tweet que la capitale anglaise était en liesse après la victoire de Joe Biden, la preuve avec des feux d'artifices. Information rapidement démentie par des Londoniens, qui ont répondu qu'il s'agissait de la "Guy Fawkes Night", une nuit où l'on se souvient que des conspirateurs ont voulu faire sauter le Parlement en 1605.

Pour cette célébration, Londres lance des feux d'artifice aux alentours du 5 novembre et pendant quelques jours.