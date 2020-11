Non, des décès n'ont pas été attribués à la Covid alors que ce n'était pas le cas

publié le 10/11/2020 à 10:17

Les médecins sont fatigués, mais pas au point de cocher n’importe quelle case sur le certificat de décès. Cette rumeur part d’une déclaration du député LR du Loiret, Jean-Pierre Door. Le 5 novembre dernier, la commission d'enquête parlementaire sur l’impact, la gestion et les conséquences de l’épidémie de coronavirus auditionne le ministre de la Santé.

Jean-Pierre Door intervient en disant : "On a des certificats de décès, que j'ai pu constater dans la mairie où j'appartiens, à savoir des personnes très âgées décédées, marquées Covid-19. Or, il n'y a jamais eu de Covid-19 chez ces patients". Mais les internautes ont rapidement soulevé un problème dans ses paroles.

Le maire, ou ancien maire comme c’est le cas avec Jean-Pierre Door, ne peut pas consulter les certificats de décès. Ils se présentent sous une forme scellée, ce qui les rend inaccessibles aux services municipaux. Les seules informations consultables sont en effet d'ordre administratif.

Jean-Pierre Door a rapidement été contraint de s'expliquer. "Je n'ai pas eu accès aux certificats, j'ai dû confondre, je parlais en fait des permis d'inhumer" se défend-il, "c'est lors du dépôt du permis d'inhumer que les familles m'ont alerté en disant qu'il était écrit Covid-19 sur le certificat de décès, alors que ces personnes n'avaient jamais eu la Covid-19".

Comment expliquer ces cas s'il étaient avérés ?

Dans le bulletin hebdomadaire de Santé publique France, il existe deux catégories concernant les décès : "décès avec mention de Covid confirmée" et "décès avec mention de Covid sans précision".

Olivier Véran a rappelé à l'Assemblée nationale la situation pour les Ehpad. Si un individu est contaminé dans l'Ehpad et donc une épidémie est identifiée, si un décès était suspecté Covid on l'identifiait comme tel, on ne fait pas de dépistage post mortem.

D'ailleurs, il n'y a absolument aucun intérêt pour les hôpitaux d'indiquer un décès lié à la Covid-19. Les hôpitaux ne gagnent aucune prime, contrairement à ce que dit une fausse information répandue.