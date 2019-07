publié le 24/07/2019 à 22:02

Un petit subterfuge bien pensé, qui aurait pu fonctionner longtemps. À 22 ans, un Espagnol a escroqué 330.000 euros à Amazon, un record en Europe. Sa méthode : il commandait des appareils électroniques, et retournait pour remboursement des colis remplis de terre. Le contrôle des retours chez Amazon se fait au poids, il était remboursé de la valeur de sa commande, qu'il pouvait tranquillement revendre, a rapporté El Español.



Pour que son escroquerie passe inaperçu, le jeune homme allait même plus loin puisqu'il pesait les colis lorsqu'il les recevait pour les remplir de la quantité de terre exacte. Si bien que lors de la pesée, seul contrôle lorsqu'il y a un retour chez le numéro 1 de la vente en ligne, les contrôleurs n'y voyaient que du feu.

Mais l'ambition de cet Espagnol l'a perdu. Fort de son succès, il a ouvert un site Internet où il revendait les produits achetés à (et remboursés par) Amazon. Pourtant, les retours (trop) réguliers de produits de la part de ce client ont intrigué une plateforme logistique d'Amazon à Barcelone. Le jeune homme a été arrêté, libéré sous caution, et attend maintenant son jugement. Il est passible de six ans de prison.