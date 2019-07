et AFP

publié le 13/07/2019 à 13:44

Il est "absolument inacceptable que des T-shirts et des autocollants soient vendus via Amazon, glorifiant le nazisme, ou incitant à la haine des minorités", déplore Josef Schuster, le président du Conseil central des juifs allemands, dans une interview au groupe de presse allemand RND, publiée ce samedi 13 juillet.

Selon lui, Amazon ne peut pas se retrancher derrière son rôle de fournisseur et porte "une grande responsabilité morale et sociale". Le président du Conseil demande que des poursuites pénales soient systématiquement engagées par les autorités responsables et que le géant de la vente en ligne retire immédiatement les articles. Le Conseil pointe particulièrement du doigt la vente d'ouvrages ouvertement antisémites comme Les juifs comme parasite mondial ou Judas : l'ennemi mondial.

Le premier ouvrage était, en effet, disponible le 13 juillet sur la plateforme en Allemagne pour 20 euros. Ces livres ne sont pas disponibles sur la version française de la plateforme. Certains auto-collants ou T-shirt portant des inscriptions en lettres gothiques telles que "Même sans soleil brun" ou "La rage nordique ne connaît pas de pitié, pas de pitié" étaient aussi en vente en Allemagne. Amazon n'a pas commenté l'interview de RND.

En 2017 déjà, le mémorial de la Shoah Yad Vashem avait déjà demandé à Amazon d'interdire la vente sur son site de livres négationnistes, notamment "Le rapport Leuchter", qui démontre de façon pseudo-scientifique, que les chambres à gaz n'ont pas existé.