Espace : un robot araignée pour nettoyer les déchets

Dans l'espace, d'après les experts, 5.000 objets (des déchets) gravitent autour du globe. Une poubelle à ciel ouvert capable de détruire des satellites. L'Agence Spatiale Européenne a demandé à une start-up suisse de faire le ménage et c'est un immense robot de 500kg en forme d'araignée qui va s'y coller.

Quand on parle des déchets accumulés dans l'espace, la menace est bien réelle, explique le cofondateur de ClearSpace, Luc Piguet : "Aujourd'hui, on a plus de 5.000 objets complets incontrôlables en orbite, et tous ces objets sont en orbite à 28.000 kilomètres/heure. Et à cette vitesse-là, même un tout petit objet de la taille d'un boulon peut dégager la même énergie en collision qu'une grenade à main".

La mission de ClearSpace est donc d'envoyer un robot dans l'espace pour le débarrasser des objets qui l'encombrent, en commençant par Vespa, l'étage supérieur d'une fusée lancée en 2013 et qui erre depuis dans le vide.

"Une mission extrêmement complexe"

"C'est déjà une mission extrêmement complexe", poursuit Luc Piguet. "On doit faire un rendez-vous en orbite avec un objet qui orbite à 28.000 kilomètres/heure. On doit l'attraper hors de gravité, de friction, ce qui est très difficile aussi, et puis après le manœuvrer pour qu'il rentre dans l'atmosphère terrestre."

Coût de la mission : 86 millions d'euros. À terme, ClearSpace espère pouvoir utiliser un seul robot pour éliminer plusieurs objets en une seule mission.