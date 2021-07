EN DIRECT - Jeff Bezos dans l'espace : suivez le vol à partir de 13h30

Le tourisme spatial prend son envol. Neuf jours après le milliardaire britannique Richard Branson, c'est au tour de Jeff Bezos de s'envoler dans l'espace pour un vol suborbital qui braque les projecteurs sur les nouveaux acteurs privés de la conquête spatiale déterminés à créer une industrie autour des vols commerciaux aux frontières de l'atmosphère terrestre.

Le fondateur d'Amazon ne sera pas seul à bord de la capsule de 4 mètres de diamètre fixée à l'extrémité de la fusée New Shepard. À ses côtés se trouveront son frère Mark Bezos, la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans, et le Néerlandais Olivier Daemmen, âgé de 18 ans, qui deviendront respectivement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune de l'histoire. Le décollage est prévu à 15 heures (heure de Paris) depuis le Launch Site One, la base de lancement de la compagnie dans l'ouest du Texas. Le vol est censé durer entre dix et douze minutes.

Contrairement à son rival britannique le 11 juillet, Jeff Bezos et ses partenaires vont vraiment entrer dans l'espace à plus de 100 kilomètres de la surface de la Terre ce mardi. La capsule sera éjectée à 75 kilomètres d'altitude. Filant à plus de 3.000 km/h, écrasés dans leur siège, les quatre passagers verront alors notre planète s'éloigner, apercevront sa courbure, et découvriront le ciel tout noir de l'espace.

Une fois la ligne de Karman franchie, la limite théorique entre l'espace et l'atmosphère terrestre, la capsule entamera sa descente, une longue chute libre. À ce moment-là, pendant les 3 ou 4 premières minutes, Jeff Bezos et ses trois compères pourront se détacher pour goûter aux joies de l'impesanteur. Puis, très vite, ils se sangleront de nouveau dans leur siège pour se préparer à l'atterrissage. Leur vaisseau sera freiné par trois parachutes et des rétrofusées afin de se poser le plus en douceur possible.

À la manière d'Elon Musk, Jeff Bezos a tout prévu pour immortaliser son exploit. L'événement sera retransmis en direct à partir de 13h30 sur le site internet de Blue Origin et sur la chaîne YouTube de la compagnie.