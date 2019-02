publié le 11/02/2019 à 19:38

Les jours des insectes du monde entier sont comptés. C'est en tout cas ce qu'annoncent plusieurs chercheurs dans un rapport publié fin janvier par la revue scientifique Biological Conservation.



Actuellement, plus de 40 % des espèces d’insectes sont en déclin et un tiers sont menacées sans compter que leur taux de mortalité est huit fois plus rapide que celui des mammifères, ou encore des oiseaux. Selon ces mêmes chercheurs, la masse totale des insectes présents a diminué de 2,5 % chaque année depuis trente ans, en grande partie à cause de l'agriculture intensive et de l'utilisation des pesticides.

Un constat dramatique qui s'ajoute à des prévisions alarmantes. L'un des auteurs de l'étude, chercheur à l’université de Sydney, a confié au Guardian que la disparition des insectes se fera "très rapidement. Dans dix ans, il y aura un quart d’insectes de moins, dans cinquante ans, plus que la moitié, et dans cent ans, il n’y en aura plus", estime Francisco Sánchez-Bayo.

Des conséquences catastrophiques sur les écosystèmes

Une disparition annoncée qui aura des conséquences catastrophiques "à la fois pour les écosystèmes de la planète et pour la survie de l’humanité", poursuit Francisco Sánchez-Bayo. En effet, les insectes volants assurent par exemple environ 80% de la pollinisation des plantes sauvages et les insectes en général sont à la base de l'alimentation de nombreux animaux.



Pour le chercheur australien, une seule solution permettrait d'endiguer le phénomène : changer nos méthodes de production alimentaire.