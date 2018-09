publié le 24/09/2018 à 16:18

Laetitia a perdu son père, victime d’une attaque de frelons asiatiques. Le drame s’est déroulé un jour ordinaire, alors que le septuagénaire tondait sa pelouse. Au bout de son jardin, niché dans une haie, un nid de frelons asiatiques. Les insectes ont dû se sentir en danger et l’ont piqué de nombreuses fois déclenchant chez lui un choc anaphylactique, il est mort quelques heures plus tard.



Ces histoires sont heureusement très rares car la plupart du temps la piqûre du frelon asiatique n'est pas plus dangereuse qu'une piqûre de guêpe pour l'homme. Elle le devient si les personnes piquées développent une réaction allergique.

Dans ce cas, les répercussions peuvent être dramatiques. En France, une quinzaine de personnes meurt chaque année piquée par des frelons asiatiques. Plus petit et plus sombre que son cousin européen, celui que l’on surnomme le "frelon à pattes jaunes" s’est installé sur le territoire français au début des années 2000.

Un insecte qui nuit aussi à la biodiversité

Aujourd’hui, il est présent sur l’ensemble du territoire. Et s’il est parfois une menace pour les hommes, il nuit aussi à la biodiversité en ce qu’il se nourrit à 80% d’abeilles. "Si vous avez plus de cinq ou six frelons devant une ruche, vous pouvez dire qu'elle est pratiquement condamnée", témoigne Philippe Fauché, un apiculteur près de Bordeaux qui consacre une partie de son temps à traquer cette espèce invasive.



Après les fortes chaleurs de cet été, le frelon asiatique prolifère. Si vous découvrez un nid, surtout, n’intervenez pas seul. C’est lorsqu’il se sent agressé que l’insecte devient agressif, pouvant même piquer plusieurs fois de suite. Des intervenants spécialisés existent, n’hésitez pas à contacter les pompiers ou votre préfecture qui sauront vous orienter.