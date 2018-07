et Loïc Farge

Depuis qu'il a relancé les chasses présidentielles, autorisé de tuer les oies sauvages un mois de plus et diminué de moitié le prix du permis de chasse, Emmanuel Macron ne s'est pas fait beaucoup d'amis dans les associations naturalistes. D'ailleurs quatorze d'entre elles ont demandé à être reçues à l'Elysée, sans succès, alors que le président des chasseurs, lui, y a été invité.



"C'est bien d'avoir un ministre de l'écologie qui veut préserver la biodiversité", disent les associations. Mais si c'est pour faire des cadeaux aux chasseurs, elles ne comprennent pas trop la logique. Elles attendent de vraies mesures ce mercredi 4 juillet.

Parmi les 95 mesures que doit annoncer Nicolas Hulot, il y aura beaucoup d'incitations à développer les jardins en ville, à inciter le agriculteurs à planter de haies pour abriter le oiseaux, et les entreprises à faire de espaces verts. La lutte contre le braconnage va être intensifiée, la barrière de corail mieux protégée.

Mais il n'y a rien de vraiment coercitif. Surtout ce qui inquiète le associations, ce sont le moyens financiers. Car pour protéger la mer et les forêts, il faut des contrôles et donc des contrôleurs.



L'Agence de biodiversité créée par Ségolène Royal devait avoir 200 millions d'euros de budget ; elle les attend toujours. Au-delà des bonnes intentions, les défenseurs de la nature attendent des mesures concrètes et surtout des moyens.