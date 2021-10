Enlèvement de missionnaires chrétiens en Haïti : ce que l'on sait

Les enlèvements se multiplient en Haïti depuis un certain temps déjà. Ce samedi 16 octobre, 17 missionnaires, 16 américains et un canadien selon le Washington Post, ont été enlevés dans le pays caribéen. Ils travaillaient avec Christian Aid Ministries, une organisation dont l'objectif est "d'aider et encourager le peuple de Dieu" selon son site officiel.

Les enlevés sont entre les mains de la bande armée qui, depuis des mois, multiplie rapts crapuleux et vols dans la zone située entre la capitale haïtienne et la frontière avec la République dominicaine.

Christian Aid Ministries explique que des "hommes, femmes et enfants" sont détenus, rapporte le Washington Post. Selon le quotidien américain, cet enlèvement serait attribué au gang connu sous le nom des 400 Mawozo. Le même qui aurait été à l'origine de l'enlèvement, le 11 avril dernier, de sept religieux catholiques dont deux Français. Tous avaient été libérés le 30 avril.

Plus de 600 cas ont été recensés sur les trois premiers trimestres de 2021 contre 231 à la même période en 2020, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, basé dans la capitale haïtienne.