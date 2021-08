Séisme en Haïti : le bilan s'alourdit encore avec 2.189 morts

Le séisme en Haïti a fait 2.189 morts, plus de 12.000 blessés et 332 disparus, a annoncé mercredi 18 août la Protection civile. "Les opérations de sauvetage et de recherche se poursuivent", a indiqué la Protection civile sur son compte Twitter.

Désormais, le défi est de fournir en toute sécurité l'aide humanitaire aux centaines de milliers de sinistrés, dont certains vivent dans des régions enclavées. Le sud-ouest du pays est en proie au chaos alors que les sinistrés du tremblement de terre doivent en plus faire face aux intempéries déclenchées par le passage de l'ouragan Grace. Les États-Unis ont affrété huit hélicoptères de l'armée depuis le Honduras pour continuer les efforts d'évacuation médicale. L'USS Arlington, un navire de transport de la marine américaine devait arriver mercredi en Haïti avec à son bord, une équipe chirurgicale.

"On a à peu près 600.000 personnes directement affectées et qui ont besoin d'assistance humanitaire immédiate", détaille Jerry Chandler, directeur de la Protection civile haïtienne. "Il a fallu trouver des moyens pour assurer la sécurité, ce qui reste un gros défi. Nous savons qu'il y avait un problème au niveau de la sortie sud de Port-au-Prince, à Martissant mais ce problème-là est apparemment résolu puisqu'on a pu passer depuis les deux derniers jours", précise-t-il.