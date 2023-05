Enfants disparus dans l'Amazonie : où en sont les recherches ?

Un biberon, des ciseaux, des empreintes de pas et une cabane de branchages retrouvés dans la jungle colombienne prouvent qu'au moins un des quatre enfants disparus a survécu après l'accident le 1er mai du petit avion dans lequel ils voyageaient.

Les enfants âgés de 13, 9, 4 ans et un bébé de 11 mois restent introuvables. Leur avion a décollé dans la matinée du 1er mai à destination de San José del Guaviare, l'une des principales villes de l'Amazonie colombienne. À son bord, le pilote et six membres de la communauté autochtone Uitoto, un chef indigène et une mère avec ses quatre enfants.

Quelques minutes après le décollage pour un vol de 350 km au-dessus de la jungle, le pilote signale des problèmes au niveau du moteur et l'avion disparaît des radars.

L'avion a été retrouvé lundi 15 mai, écrasé au sol au milieu d'une dense végétation, avec à son bord, le corps du pilote. Le lendemain, les forces armées, qui coordonnent les recherches, annoncent la découverte de ceux de la mère et du chef indigène.

Quels sont les indices retrouvés ?

Un biberon a été retrouvé non loin de l'avion grâce à un chien renifleur, ainsi que des fruits récemment mâchés. Au fil de la semaine, des chaussures, des vêtements, un "abri de fortune fait de bâtons et de branches", un chien, des ciseaux et un bout de bandeau pour les cheveux sont découverts.

Jeudi 18 mai, une empreinte de pas fraiche a été retrouvée. Des hélicoptères de l'armée de l'Air survolent la zone. Ils diffusent un message audio de la grand-mère des enfants dans la langue des Uitoto leur disant qu'ils sont recherchés et leur demandant de rester là où ils sont pour que les secours puissent les retrouver.

Selon le grand-père, ils sont "habitués à la jungle" et pourraient se cacher, par peur, après l'accident. Vendredi 19 mai, l'armée colombienne a annoncé qu'elle renforçait le nombre des équipes sur le terrain pour les faire passer de 100 à 150. Elle est soutenue par des indigènes autochtones qui connaissent la jungle et les difficultés pour s'y déplacer.

Le grand-père des quatre enfants indigènes disparus s'est dit, vendredi 19 mai, convaincu que sa petite-fille de 13 ans, l'aînée de la fratrie, "forte" et "intelligente", a réussi à mettre ses frères et sœurs en sécurité.

Le président colombien, Gustavo Petro avait annoncé, mercredi 17 mai, que les enfants avaient été retrouvés, avant de démentir cette information dès le lendemain. Entre temps, la nouvelle avait déjà fait le tour du monde.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info