Enfants portés disparus en Colombie : comment le président colombien a-t-il pu se tromper ?

L'information avait été reprise partout dans le monde : 4 enfants avaient été déclarés retrouvés mercredi 17 mai après le crash d'un avion dans la jungle colombienne le 1er mai. Finalement, le président de la Colombie Gustavo Petro a démenti cette information le lendemain sur Twitter. Les 4 enfants sont toujours portés disparus et les recherches se poursuivent.

Comment expliquer cette volte-face spectaculaire ? Le président colombien s'est fié à des informations non officielles, transmises par le comité pour le bien-être familial, qui a lui-même reconnu n'avoir pu les vérifier. Quant aux forces armées, en charge de la recherche des disparus, elles n'ont, elles, jamais confirmé avoir retrouvé les 4 enfants. Dans son message, le président colombien se dit désolé et assure que militaires et habitants de la région restent mobilisés pour tenter de retrouver les disparus.

Le destin des 4 enfants reste donc pour l'instant très flou. Des indices retrouvés près du lieu du crash, dans la forêt colombienne, ont laissé pensé qu'ils avaient survécu à l'accident. Les sauveteurs ont retrouvé de la nourriture, un biberon, un abri de fortune, mais on a du mal à croire que les disparus aient pu vivre pendant plus de 15 jours dans cette jungle peuplée de jaguars, d'araignées et autres animaux mortels, extrêmement dangereux.

