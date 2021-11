Le récit incroyable du pilote d'avion qui a survécu 36 jours en Amazonie après un crash

Il s'est retrouvé seul, à la merci de la faune hostile de la forêt amazonienne pendant 36 jours. En mars dernier, Antonio Sena survolait le Brésil aux commandes de son avion lorsque le moteur de l'appareil s'est arrêté. Il est parvenu à atterrir tant bien que mal au milieu de la jungle, à 200km de la ville la plus proche.

"Le moteur s'est arrêté à mi-chemin", confie le pilote brésilien invité sur RTL. "Au bout de 35 minutes de vol, ce moteur s'est arrêté dans l'une des parties les plus denses de l'Amazonie". C'est alors que l'odyssée d'Antonio Sena débute. "Après l'impact, j'avais encore beaucoup d'adrénaline. J'ai réussi à m'extraire de l'avion, j'ai réussi à récupérer quelques affaires, des choses que je pouvais utiliser dans la forêt, et 15 minutes après, l'avion prenait feu".

"Je n'ai jamais imaginé que j'y resterai aussi longtemps", confie-t-il. "Je me suis dit que j'allais rester ici pendant cinq ou huit jours, c'est la période de sauvetage normalement, donc je suis resté à côté de l'avion pendant cinq jours mais j'ai vu que les équipes de sauvetage passaient au-dessus de moi. Je voyais l'avion passer mais je me suis rendu compte qu'eux ne me voyaient pas". Le survivant se met alors à marcher en direction du soleil, vers l'est, pendant plusieurs jours. "C'est comme ça que j'ai réussi à trouver des gens qui m'ont aidé".