Les médecins d'Elizabeth II "préoccupés" : ce que l'on sait de l'état de santé de la Reine

Pour l'heure, nous savons uniquement que les médecins de la Reine ont demandé à Elizabeth II de se reposer et qu'elle reste pour l'instant "confortable" à Balmoral. Ce terme de "confortable" était aussi utilisé pour le prince Philip quand il n'était pas très bien, pour ne pas dire au plus mal, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin pour la Reine. Cela signifie uniquement que le palais se rend peut-être compte qu'il vaut mieux arrêter de rassurer de Britanniques, mais leur dire la vérité : la Reine est de plus en plus faible, même si son décès n'est pas forcément imminent.



Le Daily Mail assure toutefois "qu'une déclaration sur la santé du monarque est exceptionnellement rare et suggère que la situation est très grave". D'autant plus si elle n'est pas hospitalisée et que les médecins viennent à elle. "Cela est d'autant plus préoccupant", assure le journal anglais.

On sait la santé de sa Majesté fragile depuis octobre 2021 et son hospitalisation pour des raisons qui sont restées confidentielles. Depuis, les apparitions de la femme de 96 ans se font rares et ses pépins de santé récurrents : la Reine a souffert d'une paralysie de la jambe en février dernier, puis a contracté le Covid et a été victime d'un malaise durant son jubilé. Côté moral, les médias britanniques laissent entendre que les derniers mois ont également été difficiles, Elizabeth II souffrant du décès du prince Philip, son époux, parti en avril 2021.

Depuis l'annonce de sa mise sous surveillance médicale, ce jeudi 8 septembre, la famille royale accourt au château de Balmoral pour être au chevet de la Reine, à commencer par son fils Charles, premier dans l'ordre de succession, et sur qui sa Majesté s'est de plus en plus appuyée ces derniers mois. Mais "le fait que tous ses enfants se réunissent autour d'elle et que même Harry soit là est d'autant plus inquiétant", glisse le Daily Mail.

