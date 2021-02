Famille royale : le prince Philip hospitalisé "par précaution"

publié le 17/02/2021 à 15:38

Le prince Philip, l'époux d'Elizabeth II, a été hospitalisé ce 17 février "par précaution", a annoncé le palais de Buckingham. Âgé de 99 ans, le prince Philip a été admis dans la soirée du 16 février 2021 à l'hôpital King Edward VII à Londres.

Le communiqué précise : "L’admission du Duc est une mesure de précaution, sur les conseils du médecin de Son altesse royale, après s’être senti malade", comme on peut le lire sur le site de The Guardian. Plus encore, le prince Philip "doit rester quelques jours à l'hôpital pour se reposer et guérir". Pour le moment, le communiqué ne précise pas de quelle maladie peut souffrir le prince Philip.

Le média précise que le prince Philip est arrivé en voiture à l'hôpital et ce n'est pas une "admission urgente". Une source précise que la maladie "n'est pas liée au coronavirus" et que "le séjour était purement préventif". Elizabeth II est restée à Windsor.

Le 9 janvier dernier, le couple royal a reçu sa première dose du vaccin contre le coronavirus. Habituellement assez discrète sur son état de santé, "la Reine a décidé de rendre publiques ces informations afin d'éviter des inexactitudes et d'éventuelles rumeurs", avait précisé l'agence de presse britannique PA.