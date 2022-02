Les infos de 18h - Elizabeth II positive à la Covid : les Anglais inquiets de l'état de la santé de leur Reine

On l'a appris ce dimanche. Elizabeth II a été positive à la Covid-19. Une information qui inquiète les Britanniques, soucieux de la santé de leur Reine, alors qu'elle a 95 ans.

L'inquiétude est grande chez les Britanniques, surtout que la Reine est visiblement plus frêle physiquement qu'il y a quelque mois. Mais Elizabeth II a reçu ses trois doses de vaccin et ne présente que des symptômes légers, l'équivalent d'un rhume selon Buckingham. Elle devrait même continuer à travailler, avec un rythme plus léger dans les prochains jours depuis le château de Windsor ou elle se trouve.

C'est probablement via les équipes de Windsor que la Covid s'est introduite dans le château. Plusieurs employés royaux ont été testés positifs ces derniers jours, outre son fils Charles qu'elle avait vu le 8 février.

La Reine a été protégée du coronavirus pendant deux ans, grâce à la "bulle sanitaire", mise en place autour d'elle. Peu de gens en faisaient partie, ce qui a limité les contacts avec la Monarque. Mais pour la première fois, cette semaine, elle a tenu des audiences officielles dans son salon.

L'éventualité qu'Elizabeth II attrape la Covid avait été prise en compte par la Cour. Les spécialistes ne doutent pas qu'un plan élaboré avait été dessiné et déclenché dès ce dimanche matin. La Reine a autour d'elle une armée de médecins qui s'occupe d'elle quotidiennement.

