publié le 26/05/2019 à 13:25

L'ancien Premier ministre français Manuel Valls a voté, ce dimanche 26 mai, en fin de matinée dans sa ville natale de Barcelone (Espagne), dans une école de son quartier. Il était accompagné de ses enfants et de sa compagne, la riche héritière catalane Susana Gallardo.



Particularité en Espagne : ce dimanche 26 mai est consacré non seulement aux élections européennes, mais également aux élections municipales et régionales.

Dans la capitale de la Catalogne, l'ancien homme politique socialiste franco-espagnol, soutenu par les libéraux de Ciudadanos, brigue le poste de maire de Barcelone, deuxième ville du pays. Il est donné loin en quatrième position, derrière les trois favoris dont la maire sortante de gauche Ada Colau et l'indépendantiste catalan Ernest Maragall, qui sont au coude-à-coude selon les sondages.

"La campagne a été agréable, mon rapport avec les Barcelonais formidable", a confié Manuel Valls à RTL. "Ce sont les élections municipales les plus importantes de l'histoire démocratique de Barcelone", a estime l'ancien chef du gouvernement français.

Manuel Valls a voté dans le cadre des élections municipales de Barcelone, le 26 mai 2019 Crédit : Twitter @ManuelValls