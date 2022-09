À titre personnel, Elizabeth II avait une fortune estimée à 500 millions d'euros. C'est 2 fois moins que JK Rowling, la maman d'Harry Potter. Mais la fortune des Windsor, ce ne sont pas que les châteaux et les propriétés. En effet, la Couronne britannique a l'usufruit de nombreuses propriétés qui appartiennent à l'État. C'est ce qu'on appelle "The Crown Estate".

Vous trouvez aussi dans le portefeuille royal : le château de Windsor, l'hippodrome d'Ascot, des parcs d'éoliennes, des logements dans le quartier de Saint James à Londres, des fermes, des bois... Tout cela génère des revenus dont 15 à 25% sont reversés en dotation à la famille royale.



La famille royale et la reine Elizabeth coûtent cher aux contribuables britanniques, environ 1,50 euro par sujet de sa majesté. Ça représente un budget de 100 à 120 millions d'euros par an. Et la moitié de l'enveloppe sert à payer les 507 employés de la couronne. Le plus gros salaire, c'est celui du secrétaire particulier de la Reine qui gagne environ 250.000 euros par an.

Les vacanciers qui viennent font du tourisme royal

La famille royale et la reine rapportent de l'argent au Royaume-Uni. On peut même dire que la Reine et sa famille sont les meilleurs Tour Opérator pour faire venir des étrangers. Quand on regarde les chiffres de l'agence Visit Britain (l'office de tourisme britannique), le Jubilée de la Reine et la reprise du tourisme cette année doivent rapporter 1,4 milliard d'euros au pays.





Les vacanciers étrangers qui viennent font du tourisme royal : le site le plus visité est celui de la Tour de Londres pour voir les bijoux de la Couronne. On trouve aussi l'église Saint Paul où Charles et Diana se sont mariés en 1981. En 2019, 3,6 millions de français ont fait un séjour au Royaume-Uni pour marcher dans les pas de la Reine.

Elizabeth II était devenue une marque

Ce n'est pas choquant de dire que la reine d'Angleterre et toute la famille sont devenues des produits marketing. Elizabeth II était devenue une marque. Une marque très rentable d'ailleurs. On est dans le pays où Manchester United a été le premier club de foot à vendre des produits dérivés. C'est la même chose avec la famille royale.

Vous trouvez du liquide vaisselle, des mugs, des t-shirts ou des assiettes à l'effigie de la Reine. C'est kitsch à souhait mais ça rapporte en temps normal environ 20 millions par an. Avec le Jubilée et, maintenant, les obsèques la Reine, on peut atteindre 350 à 400 millions d'euros. Et il faut savoir que la famille royale ne touche pas un centime sur la vente de ces produits "made in China". Pas de droit à l'image ni de royalties pour la royale famille.

La reine d'Angleterre et Netflix

En effet, la marque Elizabeth II fait vendre du papier. Les tabloïdes et la presse people bien sûr mais aussi les séries télé. Netflix s'est relancé en 2016, alors qu'House of Cards était en perte de vitesse, grâce à la saga The Crown qui raconte le parcours d'Elizabeth II depuis son accession au trône. Un budget colossal pour l'époque de 130 millions d'euros pour la première saison mais un succès mondial : 100 millions de foyers qui regardent. 1 abonné Netflix sur 2.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info