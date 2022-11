Ce matin, Alba Ventura fait part de son coup de cœur pour un parastronaute. Un nouveau mot, puisque pour la première fois depuis les débuts de la conquête spatiale, il y aura un jour un astronaute handicapé dans l'espace. Ce dernier se nomme John McFall, il est anglais et il a 41 ans.

Le spationaute s'est retrouvé amputé d'une jambe à 19 ans à la suite d'un accident de moto. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir un athlète handisport et d'obtenir le bronze au 100 mètres, aux Jeux Olympiques de Pékin. Son handicap ne l'a pas non plus empêché de mener de brillantes études : il est docteur en traumatologie et en orthopédie.

Ce vendredi 25 novembre, le Britannique a été sélectionné parmi 23.000 candidats, dont 257 handicapés, par l'Agence spatiale européenne. Un dépassement et une résilience qui poussent à l'admiration. Comment après avoir vécu un tel traumatisme, arrive-t-on à se hisser au sommet ?

Une belle histoire, qui fait d'ailleurs penser à celle de Pauline Déroulède, joueuse de tennis qui se prépare pour les JO de Paris. L'athlète a, elle aussi, été victime d'un grave accident, percutée par un automobiliste très âgé. Elle a perdu sa jambe. C'est malgré tout sur son lit d'hôpital qu'elle a dit : "Je vais faire les JO". Une force mentale incroyable, qui n'est pas donnée à tout le monde.

Un premier voyage d'ici dix ans

John McFall partage donc cela avec Pauline et avec d'autres. Le travail qui l'attend c'est, concrètement : comment faire voyager dans l'espace une personne handicapée ? Des modifications dans la capsule et des aménagements sont-ils prévus ? L'apesanteur sera-t-elle un avantage, ou un inconvénient pour lui ? Devra-t-il porter une prothèse ou non ?

S'il coche les cases, l'athlète pourra s'envoler dans les dix prochaines années. Toutefois, John McFall a passé les sélections les plus difficiles au monde, il a prouvé qu'intellectuellement et psychologiquement, il avait les mêmes qualités que Thomas Pesquet. Il est un astronaute à part entière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info