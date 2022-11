Son nom a été révélé ce mercredi 23 novembre. La Française Sophie Adenot fait partie de la nouvelle promotion de l'agence spatiale européenne. Et la nouvelle astronaute a été choisie parmi 23.000 candidats. Sophie Adenot avait donc 0,02 chance sur 100 d'être choisie.

Comme ses quatre camarades de promotion - un Belge, un Suisse, un Espagnol et une Britannique -, l'astronaute a dû passer des épreuves physiques et surtout psychologiques. Mais c'est la curiosité et l'audace qui l'ont menée jusque-là. "J'ai grandi avec l'âme d'une exploratrice, assure-t-elle. J'ai toujours essayé d'aller un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe et je suis revenue auprès de mes pairs avec un œil nouveau."

Sur le plan personnel, Sophie Adenot a 40 ans, elle a un petit garçon et elle est originaire de Bourgogne. Elle est militaire dans l'armée de l'air et a le grade de lieutenant-colonel.

Aller dans l'Espace me fait rêver. Il a fallu un peu d'audace, beaucoup de travail et de la curiosité. Sophie Adenot

L'astronaute a été la première femme pilote d'essai d'hélicoptère : aujourd'hui, elle a 3.000 heures de vol à son compte. Devenir astronaute ? Elle en rêve depuis qu'elle est toute petite : "Ma sœur me dit souvent en plaisantant : 'Quand tu étais petite, le seul poster que tu avais dans ta chambre, c'était celui d'une fusée', donc oui, j'y pense depuis un petit bout de temps".

Avant de s'envoler, Sophie Adenot va déjà se former au centre des astronautes de Cologne. Puis, d'ici trois ou quatre ans, elle partira certainement dans la station spatiale et elle fait partie de la génération qui pourrait aller sur la Lune si l'exploration se continue. Mais parmi les astronautes européens, ce sont ceux de la promotion de Thomas Pesquet qui devraient y aller en premier.

