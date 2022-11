Qui est Sophie Adenot, la nouvelle astronaute française de l'Agence spatiale européenne ?

Elle vient de réaliser le rêve de millions d’enfants. La française Sophie Adenot intègre la nouvelle promotion des astronautes européens à l’ESA qui succède à celle de 2009 dont faisait partie un certain Thomas Pesquet. Un beau cadeau d’anniversaire pour les 40 ans de cette lieutenante-colonelle pilote d'hélicoptère de l'armée de l'air, ingénieure diplômée de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Sa passion pour les fusées et les étoiles ne date pas d’hier. Toute petite déjà, elle rêvait d’aller dans l’espace. "Ma sœur me dit souvent que quand j’étais petite, le seul poster qu’il y avait dans ma chambre, c’était une fusée, donc oui, j’y pense depuis un petit bout de temps", confie-t-elle au micro de RTL. Elle a ensuite été fascinée par la première astronaute française. "J’avais 14 ans lors du premier vol de Claudie Haigneré. Ça a été un vrai déclic pour faire de la science et de la technologie à un haut niveau", selon elle.

Mère d’un petit garçon, Sophie Adenot a hâte de découvrir l’espace mais aussi de transmettre sa passion aux plus jeunes. "Je suis arrivée à faire ce métier passion parce qu’on m’a transmis la passion de l’aéronautique et du spatial. Ce sera vraiment important pour moi de transmettre aux jeunes", explique-t-elle. La nouvelle vie de Sophie Adenot va désormais se passer à Cologne en Allemagne, où se situe le centre des astronautes de l’ESA. Elle y suivra la première étape de sa formation pendant un an. La première mission en orbite n'est pas espérée avant 2026.

