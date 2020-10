Donald Trump : "Trop et jamais assez", ce que nous apprend le livre de sa nièce

publié le 08/10/2020 à 14:29

Dans la tête de Donald Trump... Dans son livre qui paraît ce jeudi 8 octobre en France, Mary L. Trump nous donne des clés pour comprendre l'homme le plus puissant du monde. Trop et jamais assez - Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde (Albin Michel) se veut une plongée vertigineuse dans l'âme du président des États-Unis. Un oncle qu'elle décrit comme un "homme gravement malade (...) Et ce depuis très longtemps".

Pour cette psychologue de profession, invitée de France Inter ce jeudi, le récent épisode du Covid-19 est en cela révélateur de qui est le vrai Donald Trump : "Cela dit tout ce que l'on a besoin de savoir", assure-t-elle. "C'est un homme cruel, égoïste, il sait qu’il est mal parti dans les élections, il est désespéré, et s’il se sait en train de couler. Il va entraîner le pays avec lui".



La nièce du dirigeant américain, avec qui elle a rompu depuis longtemps, estime dès lors que Donald Trump "n'est absolument pas en mesure d'occuper un poste où il détient de l'autorité". "Il n'a pas d'empathie. Il perd son sang-froid. Il a beaucoup de mal à traiter l'information", indique-t-elle.

"Aucune curiosité intellectuelle"

Est-il pour autant "intelligent" ? "De mon point de vue, on ne peut pas être intelligent, si on est complètement insensible sur le plan affectif et si on n'a pas de curiosité intellectuelle. Or, il n'en a aucune", ajoute-t-elle encore au micro de la radio publique.



Dans son portrait au vitriol de 336 pages, la fille de Fred Trump Jr, (frère aîné du président, décédé en 1981) décrit en effet un "menteur narcissique" qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle dirigée par un père "dominateur".

Déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis, l'ouvrage de Mary L.Trump revient sur plusieurs événements marquants de la vie du magnat de l'immobilier, qui témoignent de sa personnalité complexe.

Trump aurait triché pour entrer à l'université

Mary Trump affirme ainsi que le milliardaire new yorkais a payé quelqu'un pour passer à sa place les tests américains d'admission à l'université (SAT), selon le New York Times. Le futur président était "inquiet que sa moyenne (...), qui le plaçait loin des premiers de sa classe, ne gâche pas ses efforts pour être accepté" à l'université.

Il aurait alors demandé, contre rétribution, à "un enfant intelligent réputé pour être bon aux tests, de passer ses SAT à sa place". Le score élevé ainsi obtenu aurait aidé le jeune Trump à être admis plus tard à la prestigieuse école de commerce Wharton de l'Université de Pennsylvanie. "La meilleure école du monde", selon le milliardaire.

"Il n'a jamais été aimé"

Pour l'auteure, qui décrit longuement la façon dont elle voit son oncle, le comparant même à un enfant de trois ans, Donald Trump "sait qu'il n'a jamais été aimé", rapporte CNN. "L'ego de Trump est une chose fragile qui doit être renforcée à chaque instant parce qu'il sait au fond de lui qu'il n'est rien de ce qu'il prétend être", écrit-elle.



Mary Trump décrit également l'emprise psychologique que Fred Trump, le père du président, avait sur ses enfants, en particulier Freddy et Donald. Elle écrit comment mentir pour plaire et apaiser leur père était "un mode de vie", explique CNN, faisant naître une rivalité entre les deux fils.

Il a "détruit" son frère

"Donald, suivant l'exemple de mon grand-père et avec la complicité, le silence et l'inaction de ses frères et sœurs, a détruit mon père. Je ne peux pas le laisser détruire mon pays", écrit la nièce, citée par CNN. Elle explique, notamment, comment son père était méprisé et "moqué" par son grand-père "dominateur", Fred Sr. Et comment Donald Trump, sept ans plus jeune que Fred Junior, a appris "à mentir pour se mettre en valeur" après avoir été témoin des humiliations subies par son aîné.



Le New York Times rappelle que "Freddy" Trump avait quitté son emploi auprès de son père pour devenir pilote, laissant sa place dans l'entreprise familiale à son jeune frère. "Pour moi, cela a très bien fonctionné", avait reconnu le milliardaire lors de sa campagne présidentielle. "Pour Fred, ce n'était pas quelque chose qui allait fonctionner".

Il est "narcissique"

Toujours selon le New York Times, la nièce du président décrit un climat familial de "convoitises, trahisons et tensions fratricides" pour expliquer comment Donald Trump a acquis des "comportements tordus". La psychologue affirme en outre que son oncle correspond à tous les critères du "narcissique", même si son profil s'avère beaucoup plus "complexe".



"Les pathologies de Donald sont si complexes et ses comportements souvent si inexplicables qu'établir un diagnostic complet demanderait toute une batterie de tests psychologiques et neurophysiques qu'il ne passera jamais", écrit-elle.

"Il n'a aucun principe"

"Il n'y a (...) aucun moyen de savoir comment (Donald) aurait pu prospérer, ou même survivre, par lui-même dans le monde réel", précise la titulaire d'un doctorat en psychologie. "L'ego de Donald a été et est une barrière fragile et inadéquate entre lui et le monde réel, que, grâce à l'argent et au pouvoir de son père, il n'a jamais eu à négocier seul".



D'après une des sœurs de Donald Trump, Maryanne Trump Barry, son frère n'aurait aucune aptitude pour le pouvoir. "C'est un clown", assurait-elle en 2015, qui rappelle également sa propension pour le mensonge. "La seule fois où Donald est allé à l'église, c'était lorsque les caméras étaient là (...). Il n'a aucun principe. Aucun". Sa récente mise en scène à la Maison Blanche, après sa sortie de l'hôpital où il était suivi après avoir contracté la Covid-19, ne la contredira pas.