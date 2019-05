Donald Trump remet à Tiger Woods la "médaille de la Liberté"

publié le 07/05/2019 à 06:05

Donald Trump a remis, lundi 6 mai à la Maison Blanche, la "médaille de la Liberté" au célèbre champion de golf Tiger Woods, très ému, trois semaines après son incroyable retour au premier plan avec sa victoire dans le Masters d'Augusta.



"Tiger, vous êtes une source d'inspiration", a déclaré le président américain, propriétaire de plusieurs golfs à travers le monde, avant de remettre au champion de 43 ans la plus haute décoration civile des États-Unis.

Le 15e titre du grand chelem du "Tigre" - après onze années d'attente, quatre opérations du dos et un scandale d'infidélité conjugale qui a un temps effrayé ses sponsors - a été salué comme l'un des comebacks les plus spectaculaires de l'histoire du sport. "Vos succès remarquables sur les parcours de golf, votre triomphe sur l'adversité physique, votre volonté implacable de gagner, gagner, gagner... ces qualités incarnent l'esprit américain", a souligné Donald Trump.

À l'écart de la politique

"Cela fut une aventure extraordinaire", a répondu le golfeur, remerciant ceux qui ont été à ses côtés, qui ont vu "le bon et le mauvais, les hauts et les bas". "Mon père n'est plus parmi nous mais ma mère est ici", a-t-il poursuivi, la voix brisée. "Je t'aime maman, merci". "C'est un honneur", a-t-il ajouté, rappelant qu'il était seulement le 4e golfeur de l'histoire à recevoir cette récompense, créée par John F. Kennedy en 1963.



Les légendes du golf Jack Nicklaus et Arnold Palmer avaient été décorés du temps du président George W. Bush. En 2014, Barack Obama avait remis cette médaille à Charlie Sifford, le premier Noir à avoir disputé le PGA Tour, le circuit professionnel américain.



Né d'un père noir et d'une mère thaïlandaise, vedette d'un sport dominé par des Blancs, Tiger Woods s'est toujours tenu soigneusement à l'écart de la politique. Dans son discours de remerciement, il a évité toute référence personnelle au goût pour le golf de Donald Trump, avec lequel il a joué à plusieurs occasions, comme avec plusieurs autres présidents démocrates ou républicains.