publié le 18/04/2019 à 18:48

La publication du rapport Mueller était de la plus haute importance pour Donald Trump et a un certain goût de victoire. En effet, le ministre de la Justice confirme que le Président américain n'a pas coopéré avec les Russes et il assure également que Donald Trump n'a pas cherché à entraver l'enquête.



Le procureur écrit dans son rapport qu'il n'est pas en mesure d’exonérer Donald Trump des soupçons d'entrave à la justice. Il confirme toutefois que le président américain a bien limogé le directeur du FBI en raison des investigations sur l'affaire russe et qu'il a bien tenté de limoger le procureur spécial Robert Mueller en appelant son conseiller juridique, mais celui-ci a refusé.

Le rapport Mueller ne conclut pas s'il y a eu entrave ou non mais un certain nombre d'éléments vont dans ce sens. Par ailleurs, Donald Trump a célébré avec entrain sur Twitter la publication du rapport Mueller : ""Pas de collusion, pas d'obstruction. Pour les rageux et les démocrates de la gauche radicale, c'est Game Over."

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Un arbre est tombé dans la cour d'une école maternelle du Tarn-et-Garonne pendant la récréation. Plusieurs enfants ont été touchés et deux petits garçons se trouvent dans un état critique.



Société - Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce jeudi 18 avril devant l'hôtel de ville de Paris pour saluer tous ceux qui ont contribué à sauver la cathédrale Notre-Dame et en particulier les pompiers qui ont été longuement applaudis.





Culture - On connait désormais la sélection officielle du festival de Cannes. 19 films sont en compétition pour remporter la Palme d'Or devant un jury qui sera présidé par le réalisateur mexicain Alejandro Inarritu. Le patron du festival parle d'une sélection romantique et politique.