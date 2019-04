publié le 11/04/2019 à 15:04

Un témoignage atterrant sur la méconnaissance qu'a Donald Trump de son propre pays refait surface. Le 23 avril 2018, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte s'étaient rendus à Mount Vernon, en Virginie, pour visiter la résidence du président George Washington, en compagnie du chef d'État et de sa femme. Le site Politico livre un récit stupéfiant de cette rencontre, qui devait être un moment de célébration de l'amitié franco-américaine.



Car au cours de ce rendez-vous traditionnel de près d'une heure, le président américain aurait brillé par son manque de culture, incapable de se concentrer. C'est ce que raconte Douglas Bradburn, historien et président de Mount Vernon, qui s'est exceptionnellement chargé de faire visiter la demeure aux invités.

Selon ce dernier, Donald Trump, désintéressé, a ponctué la visite de ses commentaires. Comme lorsqu'il a appris que Washington était l'un des principaux spéculateurs immobiliers de son époque. Le président n'a pas compris pourquoi le premier président des États-Unis n’avait pas donné son nom à son complexe historique de Virginie.

"S'il était intelligent, il aurait mis son nom dessus", a-t-il déclaré selon plusieurs sources, "Vous devez mettre votre nom sur des trucs ou personne ne se souvient de vous". Et le guide de rappeler au président que George Washington avait finalement donné son nom à la capitale du pays.



Une attitude qui contraste avec celle du président français, "les Macron étaient beaucoup plus au courant de l'histoire de la propriété que le président", note Douglas Bradburn.

La fortune de Washington attise la curiosité de Trump

Par ailleurs, Donald Trump se serait intéressé à un aspect bien particulier de la vie de son prédécesseur, demandant s'il était "vraiment" riche. "C’est ce pour quoi Trump était vraiment le plus excité", indique l'une des sources à Politico. Le président américain a également critiqué la construction du site, jugeant qu'il aurait pu être "mieux construit" et "pour moins cher".



Le chef d'État, plus adepte de golf et de télévision que d'Histoire, avait déclaré en 2016 n'avoir lu aucune biographie des autres présidents des États-Unis. Son manque de concentration sur des sujets de premier ordre, et son temps de travail limité ont été rapportés à plusieurs reprises par ses collaborateurs.



À l'issue de la visite, le président Trump et son épouse Melania ont dîné en compagnie d'Emmanuel et de Brigitte Macron dans la New Room, une pièce de la propriété réservée aux événements d'exception. D'après les précisions de Politico, Mount Vernon, accueille un million de visiteurs par an.