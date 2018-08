Quand Donald Trump se trompe en coloriant le drapeau américain

publié le 27/08/2018 à 12:25

C'est à Colombus, dans l'Ohio (États-Unis) que Donald Trump s'est rendu jeudi 23 août pour visiter l'hôpital pour enfants Nationwilde Children, dans le cadre de la lutte contre la crise des opioïdes. Au cours de cette après-midi en compagnie des enfants, un exercice de coloriage a mis les connaissances du président américain à rude épreuve.



Assis autour de leur table dans la salle de jeux, Donald Trump, sa femme Melania et Alex Azar, secrétaire d'État a la santé, sont passés par l'activité du coloriage. Dessin choisi : le drapeau américain.



Mais sur l'une des photos publiées par le secrétaire d'État sur Twitter, on peut voir que le président américain s'est littéralement trompé de couleur : l'une des lignes du "Stars and Stripes", qui sont rouges et blanches, était coloriée en bleu - couleur normalement attribuée au fond, en haut à gauche du drapeau, sur lequel se trouvent les étoiles.

Plusieurs explications ont été émises par les internautes

La photo tombe plutôt mal pour Donald Trump, qui ne cesse d'accuser les joueurs de la Ligue de football américaine de "manquer de respect au drapeau américain" en mettant un genou à terre - signe servant à protester contre les discriminations et les violences raciales qui ont lieu dans le pays.



Devenu viral, ce tweet a fait le tour du web et plusieurs théories émergent. D'un côté, il y a ceux qui dénoncent (et se moquent ouvertement de) l'ignorance de Donald Trump. De l'autre côté se trouvent ceux qui tentent de donner une explication rationnelle à cette ligne bleue apparue dans le dessin du président.



Certains évoquent la volonté de Donald Trump de vouloir colorier le drapeau américain aux couleurs russes (blanc, bleu, rouge), d'autres pensent à un hommage aux forces de police (l'emblème des forces de police est une ligne bleue au milieu du drapeau américain).

Le tweet originel, d'Alex Aza, secrétaire d'État à la Santé Crédits : Twitter @SecAzar | Date : 27/08/2018 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le tweet originel, d'Alex Aza, secrétaire d'État à la Santé Crédits : Twitter @SecAzar | Date : "Il l'a littéralement accroché à sa veste" Crédits : Twitter @joshmartin513 | Date : Certains internautes pensent que Donald Trump voulait dessiner le drapeau russe Crédits : Twitter @honestpotus16 | Date : La "thin blue line" ("mince ligne bleue"), un emblème des forces de l'ordre Crédits : Twitter @WethepeopleT | Date : 1 / 1 < > +