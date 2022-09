Donald Trump : l’ancien président américain poursuivi pour fraude fiscale

Donald Trump fait parler de lui sur le terrain judiciaire. L’ancien président des États-Unis est poursuivi pour fraude fiscale. C’est, en effet, ce qu’a annoncé, mercredi 21 septembre, la procureure générale de l’État de New-York et élue démocrate, Letitia James. Le 45e président américain n’est pas le seul impliqué puisque ses enfants Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump sont également poursuivis.

Ces poursuites font suite à une enquête menée au sein de la Trump Organization. Letitia James explique que "Donald Trump a faussement gonflé la valeur nette (de ses biens) à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour s'enrichir injustement et pour tromper le système, ainsi que nous tous." La valeur des actifs de l’ancien président aurait été "manipulée de manière répétée et persistante" dans le but "d'inciter les banques à prêter de l'argent à la Trump Organization à des conditions plus favorables", ou "pour payer moins d’impots." L’un des appartements du milliardaire aurait également été surévalué.

Letitia James indique qu’elle réclame 250 millions de dollars de réparations au nom de l'Etat de New York, ainsi que l’interdiction de diriger des sociétés pour les quatre membres de la famille Trump impliqués. Elle souhaite également leur interdire l’acquisition de bien immobiliers commerciaux.

Grace au témoignage de l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, les enquêteurs ont pu lister plusieurs évaluations comptables frauduleuses. L’instruction cible aussi l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allan Weisselberg. Ce dernier a d’ailleurs plaidé coupable des 15 chefs d’accusation qui lui sont reprochés dans le volet pénal de l’affaire. Au total, entre 2005 et 2021, ce serait près de 1,76 million de dollars de revenus qui auraient été dissimulés.

Ce n’est pas la première affaire judiciaire à laquelle est confronté Donald Trump. La justice a notamment enquêter sur des soupçons de fraudes durant l’élection présidentielle de 2020, sur son rôle dans les événements au Capitole. Plus récemment, la justice américaine s’est intéressée sur la gestion des archives présidentielles. Une perquisition a également été menée dans la ville de l’ancien président à Mar o Lago. De son côté, Donald Trump dénonce "une chasse aux sorcières".

