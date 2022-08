États-Unis : la justice américaine donne plus de détails sur la perquisition chez Donald Trump

La justice américaine donne un peu plus de détails sur la perquisition chez Donald Trump en Floride. Elle vient de publier dans la nuit de vendredi à samedi un dossier épais de 38 pages, un document qui souligne notamment l'imprudence de l'ancien président américain dans sa façon de conserver des dossiers top secret.

Ce document détaille point par point les éléments qui ont abouti à l'ouverture de cette enquête fédérale et surtout à la perquisition de la résidence de Donald Trump. On y découvre par exemple que les autorités ont décidé d'agir lorsqu'elles ont été alertées sur la façon dont l'ancien président conservait des documents confidentiels, voire top secret, mélangés à des journaux, des magazines ou des lettres personnelles.

Des cartons qui étaient accessibles à tous et qui, selon le document publié, auraient pu mettre en danger des agents du renseignement sous couverture. La publication de ce document est exceptionnelle en raison de l'aspect inédit de cette enquête visant un ancien président américain, et Donald Trump a déjà réagi en répétant qu'il s'agissait d'une chasse aux sorcières et d'un harcèlement politique.

