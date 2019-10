Donald Trump débarque sur la plateforme Twitch

publié le 11/10/2019 à 18:22

Twitch est un site de streaming vidéo utilisé majoritairement par les gamers. La plateforme aux 15 millions d’utilisateurs est la propriété d’Amazon, une entreprise vivement critiquée par Donald Trump à plusieurs reprises. Quelle ne fut donc pas la surprise d'y découvrir le président des États-Unis en personne, lui qui estimait également que les jeux vidéo nourrissaient une "culture de la violence".

En pleine campagne pour les présidentiels, Donald Trump y a ainsi diffusé en direct son meeting de Minneapolis. Quelques heures après l'ouverture du compte ce jeudi 10 octobre, le président a récolté près de 37.000 abonnés et la vidéo du meeting affichait 165.160 vues.Des liens étaient également à disposition sur la chaîne pour soutenir la campagne du président, candidat à sa réélection en 2020.

Donald Trump débarque sur Twitch Crédit : Capture d'écran / Twitch

Donald Trump n'est pas le seul à s'être lancé sur cette plateforme. Ainsi, Bernie Sanders, sénateur du Vermont et candidat à l'investiture démocrate, et Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune candidate jamais élue au Congrès américain, ont tous deux également un compte Twitch.