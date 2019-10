publié le 10/10/2019 à 03:57

Donald Trump plus que jamais dans la tourmente. Alors que le président américain fait face à une enquête du Congrès en vue d'une procédure de destitution, de nouvelles accusations d'agressions sexuelles sont recensées dans un ouvrage intitulé Les femmes du président : Donald Trump et la fabrication d’un prédateur, écrit par les journalistes Barry Levine et Monique El-Faizy.

Comme l'a repéré BFMTV, le média britannique The Independant révèle que dans ce livre, pas moins de 26 femmes accusent Donald Trump de "contact sexuel non désiré", tandis que 43 nouveaux cas de comportement inappropriés sont évoqués.



Ce n'est pas la première fois que le président américain est confronté à ce genre d'accusations. Depuis la campagne présidentielle de 2016, plusieurs femmes avaient dénoncé le comportement du magnat de l'immobilier. L'ex-présentatrice de la chaîne de télévision américaine Fox News Juliet Huddy avait notamment affirmé que Donald Trump avait tenté de l'embrasser "en 2005 ou 2006".

Dans ce nouveau livre, une femme nommée Karen Johnson accuse le président américain d'attouchements lors d'une soirée du nouvel An du début des années 2000. Durant cette fête organisée à Mar-a-Lago, en Floride, elle raconte ce que Donald Trump lui aurait fait subir. "Je marchais vers la salle de bain. J'ai été attrapée et tirée derrière une tapisserie, et c'était lui. Je suis grande, et en plus je portais des talons. Il est fort, il m'a forcée à l'embrasser", explique-telle, évoquant la "peur" qui l'a envahit en raison de sa notoriété. "Je n'ai pas eu mon mot à dire", conclut-elle.

Cette nouvelle salve d'accusations va-t-elle encore un peu plus fragiliser le chef d'État ? Dans le passé, Donald Trump a toujours balayé les soupçons d'agressions sexuelles pesant sur lui.