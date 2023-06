Donald Trump : cette nouvelle inculpation qui pourrait menacer sa candidature

Donald Trump pourrait-il être à nouveau inculpé dans une affaire judiciaire ? Selon plusieurs médias américains relayés par l'AFP, dont CNN et le New York Times, l'ancien président serait visé dans l'enquête sur la gestion des archives de la Maison blanche, qu'il aurait conservées en toute illégalité après son départ en 2021.

Une éventuelle inculpation pourrait donc bientôt viser l'homme d'affaires, candidat à la présidentielle américaine de 2024. Ce dernier s'est vu informer de son rôle dans ces investigations par des procureurs fédéraux.

Il lui est reproché d'avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classés "secret défense", après son départ de Washington en 2021 et d'avoir refusé de les restituer, en violation des lois fédérales. Aux États-Unis, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l'ensemble de ses lettres, emails et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre loi, sur l'espionnage, interdit à quiconque de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés.

Les médias américains ne précisent pas quand Donald Trump a été informé, mais selon CNN, ses avocats ont rencontré lundi des responsables du ministère de la Justice, notamment le procureur spécial Jack Smith, chargé de superviser cette enquête de manière indépendante.

