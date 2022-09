Disney World : un restaurant fait polémique avec des menus à près de 300 dollars

Depuis sa réouverture au mois de juillet dernier, le célèbre restaurant Victoria & Albert, situé au sein du parc Disney World de Floride, a considérablement augmenté ses prix. Considéré comme un lieu haut de gamme, nos confrères outre-Atlantique du New York Post ont affirmé qu'il proposait désormais des menus pour lesquels il fallait débourser, au minimum, près de 295 dollars par personne, contre 185 $ avant la pandémie de Covid-19.

Le second menu, appelé La Table du Chef, coûte lui 425 $ et a donc connu une augmentation de 75 dollars. Pour cette coquette somme, vous pourrez néanmoins déguster du caviar, des pétoncles, du sanglier du Texas et du bœuf de Kobe. À noter que ces expériences gustatives ne comprennent pas le prix du vin, pour lequel il faut compter près de 200 dollars en plus.

Cette importante augmentation tarifaire a entraîné l'incompréhension et le rejet de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Ainsi un utilisateur du site Reddit a assuré qu'il n'y avait "aucune chance qu'il dépense 300 $ par personne pour manger de la nourriture". Un autre indiquait qu'il était possible de "vivre une expérience 3 étoiles Michelin chez Alinea à Chicago pour le même prix. Irréel". Ces nouveaux tarifs ont clairement été mal reçus par la clientèle.

