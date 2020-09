publié le 07/09/2020 à 11:32

Vagues immenses, maisons et toits renversés... Le violent typhon Haishen a écumé le Japon toute la nuit du 6 au 7 septembre. Il est passé par l'île de Kyushu, au sud-ouest du pays. Le typhon a fait deux morts, vingt blessés et quatre disparus, selon le gouvernement japonais.

Des consignes d'évacuation, non obligatoires, ont été communiquées à la population. Au plus fort de la tempête, plus de 7 millions de personnes étaient concernées. Les autorités ont aussi conseillé d'éviter de surcharger les centres d'évacuation à cause du coronavirus. De nombreux habitants ont donc passé la nuit dans des hôtels. Le trafic aérien et ferroviaire a aussi été fortement perturbé, et les usines ont été mises à l'arrêt.

Ce lundi 7 septembre au matin, plus d'un demi-million de foyers japonais étaient encore privés d'électricité. Les autorités craignent des coups de chaleur, faute de climatisation. Les réseaux télécoms sont également perturbés. Le typhon affecte désormais la Corée du Sud, avec des rafales à 180 km/h. Il devrait atteindre la Corée du Nord dans la nuit, selon l'agence météorologique sud-coréenne.