C’est officiel, la journée de samedi du Grand Prix du Japon 2019 de Formule 1 a été annulée. La Fédération Internationale Automobile l’a confirmé ce vendredi dans un communiqué, au regard des prévisions météorologiques qui prévoient que le typhon Hagibis frappera le circuit de Suzuka samedi 12 octobre.

En conséquence, les séances de qualifications seront repoussées à dimanche matin, 10h00 heure locale et à 3h00 en France avant une course qui démarrera normalement à 14h10 (7h10 heure française, ce report restant toutefois conditionné à la météo dimanche matin, de fortes rafales de vent étant encore attendues.

La tempête est annoncée comme l'un des plus puissants typhons des dernières décennies dans la région, amenant de très fortes pluies et des vents dépassant les 200 km/h. Les pilotes et leurs équipes ne disposent donc que de des deux séances d'essais libres de vendredi pour se préparer pour les qualifications et la course.

Quel programme ?

Le GP du Japon a été perturbé par des typhons à plusieurs reprises. En 2004 et en 2010, les qualifications ont eu lieu avant la course dimanche. Dans de très mauvaises conditions météo en 2014, le pilote français Jules Bianchi a été victime d'un grave accident ayant plus tard causé sa mort.

Voici le programme actualisé du Grand Prix du Japon :

Vendredi, 10h00-11h30 locales (03h00-04h30 françaises): essais libres 1

14h00-15h30 (07h00-08h30): essais libres 2.

Dimanche, 10h00-11h00 (03h00-04h00): qualifications



14h10 (07h10): départ du Grand Prix (53 tours du circuit de 5,807 km ou deux heures de course)