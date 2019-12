Philippines : au moins 16 morts après un typhon le jour de Noël

et AFP

publié le 26/12/2019 à 07:23

Triste Noël pour les Philippins. Le typhon Phanfone a balayé le pays le 25 décembre. Les autorités ont annoncé ce jeudi 26 décembre qu'au moins 16 personnes étaient mortes à cause de la tempête selon un premier bilan.

Le typhon a touché les villages reculés ainsi que les zones touristiques du centre des Philippines. Il s'accompagnait de rafales de vent atteignant les 195 kilomètres à l'heure. Toits des maisons arrachés, poteaux électriques renversés... le typhon a provoqué d'importants dégâts matériels. Des routes sont encore entièrement coupées, même si d'importants moyens sont mis en oeuvre pour déblayer les dégats.

Les réseaux internet et téléphoniques sont toujours coupés ce jeudi dans les zones les plus sinistrées. Les personnes décédées vivaient dans les villages et les villes du groupe d'îles des Visayas, dans le centre du pays. Parmi elles figure un policier qui a été électrocuté par la chute d'un poteau électrique au cours d'une patrouille.

Les touristes touchés

Le typhon a aussi frappé les destinations très prisées des touristes comme la petite île de Boracay (centre) ou encore celle de Coron, à l'ouest. L'aéroport de Kalibo, qui dessert Boaracay a subi d'importants dégâts. Plusieurs touristes s'y sont retrouvés bloqués.

Même s'il a été moins puissant, Phanfone a suivi la trajectoire du typhon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays, qui avait fait plus de 7.300 morts et disparus en 2013. "C'est comme le petit frère de Haiyan. Il est moins destructeur, mais il a suivi une trajectoire similaire", a expliqué à l'AFP Cindy Ferrer, chargée de la communication au sein du service de gestion des catastrophes de la région des Visayas occidentales.

Un réveillon de Noël passé dans des abris

Dans ce pays à très grande majorité catholique, des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leurs maisons et de passer le réveillon et le jour de Noël dans des abris.



Un grand nombre de Philippins n'ont pas pu réveillonner au sein de leur famille, en raison de l'arrêt des liaisons aériennes et par ferries.