DIAPORAMA - Les images marquantes des commémorations du 11 septembre

Des fleurs ont été déposées au "Ground Zero", où se trouvaient les tours Crédits : Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Des New Yorkais ont arboré les photos de leurs proches, morts lors du 11 septembre 2001 Crédits : Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

20 après, les séquelles du 11 septembre restent vives chez les Américains Crédits : Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Des pompiers et des policiers tiennent le drapeau américain, à New York le 11 septembre 2021 Crédits : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le chanteur Bruce Springsteen a interprété "I'll see you in my dreams", en hommage aux victime des attentats Crédits : Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Joe Biden s'est rendu sur place en compagnie de Barack Obama et Bill Clinton Crédits : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

George W. Bush, président lors des attentats, s'est exprimé lors des commémorations Crédits : MANDEL NGAN / AFP

La vice-présidente Kamala Harris s'est rendue en Pennsylvanie, où le vol 93 avait fait 37 morts Crédits : MANDEL NGAN / AFP