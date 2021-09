11 septembre 2001 : comment vont se dérouler les commémorations ?

Crédit : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Des pompiers et des policiers tiennent le drapeau américain, à New York le 11 septembre 2021

Elles s'élevaient vers le ciel comme l'incarnation de la puissance du monde occidental, mais à 8h46, le matin du 11 septembre 2001, la tour nord du World Trade Center à New York est percutée par un avion. C'est alors le monde qui a changé ce jour-là, et pour toujours.

Ce samedi, 20 ans après le drame, les 2.983 noms des victimes vont être lus pendant près de trois heures par leurs proches. Ce chiffre correspond aux victimes de l'attaque des tours à New York (2.753), mais aussi celles du Pentagone et celles du vol 93 qui s'est écrasé en Pennsylvanie après une révolte des passagers. Enfin, il comprend aussi les six victimes de l'attentat de 1993, dans la parking du World Trade Center.

Quatre minutes de silence seront ensuite respectées, aux quatre instants où les avions se sont écrasés, sur les tours ou au sol, et deux minutes supplémentaires aux moments des effondrements des deux tours. La cérémonie a officiellement commencé à 8h46 (14h46 en France), au moment où le premier avion a touché la tour. Il y a 20 ans, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un accident sur le moment. Finalement, les États-Unis étaient en train de subir leur pire attaque. Le président américain, Joe Biden, va évidemment se rendre sur les trois sites des attaques. Il est accompagné de deux de ses prédécesseurs, Bill Clinton et Barack Obama.