Les manifestant recouvrent les grenades lacrymogènes avec un cône de circulation et déversent de l'eau par-dessus afin de la neutraliser Crédits : Anthony Wallace / AFP | Date :

Hong Kong- heurts entre la police et les manifestants pro-démocratie Crédits : Youtube / AFP | Date :

Plus de 160 vols ont été annulés à l'aéroport de Hong Kong Crédits : Philip FONG / AFP | Date :

publié le 05/08/2019 à 13:54

Près de deux mois après le début du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, la contestation ne faiblit pas. Ce lundi 5 août, les manifestants ont lancé une opération coup de poing, doublée d'un appel à la grève générale, afin de bloquer les transports du pays.

Après des échauffourées tout le week-end dans plusieurs quartiers de la ville, des protestataires sont descendus lundi 5 août, au matin, à l'heure de pointe dans plusieurs stations clés du réseau pour bloquer les portes des métros et empêcher les trains de partir. Cette action coup de poing a eu pour effet de paralyser pendant plusieurs heures un réseau d'ordinaire d'une efficacité remarquable.

"Des perturbations aussi intensives [...] ont sérieusement sapé la loi et l'ordre à Hong Kong et poussent la ville au bord d'une situation très dangereuse", a dénoncé la cheffe de l'exécutif pro-Pékin, Carrie Lam, lors de sa première conférence de presse en plus de deux semaines.

Faisant référence aux slogans révolutionnaires de certains manifestants, elle a présenté la contestation comme une atteinte au principe "Un pays, deux systèmes" qui avait présidé à la rétrocession. "J'ose affirmer que cela vise à renverser Hong Kong", a-t-elle accusé en assurant que "le gouvernement sera ferme pour maintenir la loi et l'ordre et rétablir la confiance".

Une centaine de vols annulés

Outre les perturbations dans transports en commun, plus de 160 vols ont été annulés à l'aéroport de Hong Kong, l'un des plus actifs au monde. Beaucoup d'entre eux étaient des vols de Cathay Pacific. La compagnie hongkongaise n'a donné aucune justification à ces annulations, mais le syndicats de ses agents de bord a confirmé que certains se ses membres suivaient l'appel à la grève.

Fonctionnaires, travailleurs sociaux, pilotes, chauffeurs de bus... Des employés de nombreuses branches avaient confirmé leur intention de faire grève ou de se mettre en arrêt de travail lundi. Chose rarissime dans le temple de la finance internationale qu'est Hong Kong, où les syndicats n'ont que peu d'influence, la grève générale a pour but de démontrer aux autorités chinoises que, deux mois après le début du mouvement, la contestation demeure populaire.

Mais Mme Lam, dont les manifestants réclament la démission, sait qu'elle peut compter sur l'appui de Pékin, l'Armée populaire de libération ayant même proposé la semaine dernière ses services pour rétablir l'ordre.



Une quarantaine de manifestants ont par ailleurs été inculpés la semaine dernière pour participation à une émeute, un délit passible de dix ans de prison.