Réveillon du Nouvel An : les ventes de duvet et de matelas gonflables explosent

publié le 31/12/2020 à 14:00

Les magasins spécialisés sont dévalisés. Pourtant, le mois de décembre se prête très peu au camping en France. Toujours est-il que les sacs de couchage et autres matelas gonflables sont très prisés depuis quelques semaines, dans la perspective du réveillon du Nouvel An. Le couvre-feu instauré entre 20h et 6h a donc engendré des organisations de soirées avec des convives qui resteront dormir chez leurs hôtes.

La Voix du Nord explique que les enseignes Decathlon de la région voient les rayons pris d'assaut et les duvets disparaissent à grande vitesse. Pour autant, les gérants assurent que les réapprovisionnements fréquents éviteront la pénurie. "J’ai essayé de commander un matelas sur internet mais les délais de livraison n’étaient pas adaptés. Finalement, j’ai trouvé ici", explique un jeune homme à nos confrères.

Quelques jours plus tôt, c'est L'Est Républicain qui notait la même ruée de la part de ceux qu'on appelle déjà "les campeurs du 31". Un magasin n'avait alors plus qu'un seul lit de camp en stock.

Rappelons que si rien n'interdit les rassemblements privés, le gouvernement a préconisé de ne pas dépasser 6 adultes à table lors d'une même soirée. Les forces de l'ordre n'ont aucun moyen de contrôler le nombre de personnes dans un domicile, mais peuvent verbaliser un tapage nocturne, un mauvais stationnement, ou une violation du couvre-feu.